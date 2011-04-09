منع المشجعين من حضور مباراتين في جنوب اسرئيل بسبب تهديد صاروخي

القدس 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - منعت الشرطة الاسرائيلية المشجعين من حضور مباراتين في جنوب البلاد في الدوري المحلي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت بسبب مخاوف من هجمات صاروخية محتملة يشنها نشطاء من قطاع غزة.

وخسر هابوعيل بئر السبع 2-1 على ارضه أمام مكابي نيتانيا وتعادل اسدود مع ضيفه هابوعيل حيفا بدون أهداف في مباراتين اقيمتا بدون جمهور.

وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسم الشرطة "اتخذ قرار منع المشجعين من حضور المباراتين كاجراء احترازي بعد سقوط صواريخ اليوم في مناطق بجنوب البلاد من بينها اسدود."

واستهدفت مدينتا بئر السبع واسدود بصواريخ بعيدة المدى اطلقت من قطاع غزة في الأيام القليلة الأخيرة.

والغيت جميع مباريات الشبان في المنطقة واقيمت مباراة في دوري كرة السلة في اسدود اليوم السبت بدون جمهور.

ومنذ تصاعد العنف في الاونة الاخيرة جرى ابلاغ سكان جنوب اسرائيل القريب من قطاع غزة بالاستعداد للجوء الى مخابيء في غضون ثوان من اطلاق صفارات الانذار.