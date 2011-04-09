انترناسيونالي يهزم كييفو وروما يفوز على اودينيزي في دوري ايطاليا

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روما 9 ابريل نيسان (رويترز) - حافظ انترناسيونالي حامل اللقب على اماله في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعد فوزه على ضيفه كييفو 2-صفر في افتتاح منافسات الجولة 32 للمسابقة فيما فاز روما على مضيفه اودينيزي 2-1 اليوم السبت.

وأحرز استيبان كامبياسو الهدف الأول لانترناسيونالي في الدقيقة 66 وأضاف مايكون الهدف الثاني قبل ست دقائق من نهاية اللقاء.

ويأتي هذا الفوز ليقلل من الضغوط على ليوناردو مدرب انترناسيونالي بعد الخسارة في اخر مباراة في الدوري أمام غريمه ميلانو المتصدر 3-صفر ثم السقوط على أرضه أمام شالكه الألماني 5-2 في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال اوروبا.

وأصبح رصيد انترناسيونالي 63 نقطة في المركز الثاني متأخرا بنقطتين عن ميلانو الذي سيلعب مباراة محفوفة بالمخاطر في ضيافة فيورنتينا غدا الأحد.

وفي المباراة الثانية تقدم روما بهدف للقائد فرانشيسكو توتي من ركلة جزاء في الدقيقة 57 لكن اودينيزي تعادل عبر انطونيو دي ناتالي قبل ثلاث دقائق من نهاية اللقاء.

وتمكن توتي من احراز الهدف الثاني له ولروما في اللحظات الأخيرة.

وبقي اودينيزي في المركز الرابع برصيد 56 نقطة متقدما بفارق ثلاث نقاط على روما صاحب المركز السادس.