ليل المتصدر يتلقى هزيمة مفاجئة أمام موناكو في الدوري الفرنسي

(لاضافة فوز بريست وتعديل الترتيب)

باريس 9 ابريل نيسان (رويترز) - تلقت امال ليل في احراز لقب دوري الدرجة الاولى الفرنسي لكرة القدم ضربة بعد هزيمته 1-صفر أمام مضيفه موناكو المهدد بالهبوط اليوم السبت.

وتوقف رصيد ليل المتصدر عند 58 نقطة من 30 مباراة بعد أن تلقت شباكه هدفا مبكرا سجله بارك تشو يونج.

وانهى ليل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد جرفينيو قبل نهاية الشوط الأول بثماني دقائق.

وبوسع اولمبيك مرسيليا المدافع عن اللقب الذي يحتل المركز الثاني تقليص الفارق مع ليل الى نقطة واحدة عندما يستضيف تولوز غدا الأحد.

وكانت بداية ليل سيئة وارتكب مدافعه الدولي عادل رامي خطأ عندما اعاد الكرة الى الخلف ليستحوذ بارك عليها قبل أن يراوغ الحارس ميكائيل لاندرو ويودعها في المرمى الخالي في الدقيقة 12.

وزاد الفريق الزائر من ضغطه بحثا عن هدف التعادل لكن جرفينيو مهاجم منتخب ساحل العاج طرد بعد أن دفع ادريانو عقب التحام اللاعب البرازيلي معه. وهذه أول بطاقة حمراء يحصل عليها لاعب في ليل هذا الموسم.

وقفز موناكو بعد الفوز من المركز الثامن عشر الى الخامس عشر متقدما بنقطة واحدة على منطقة الهبوط.