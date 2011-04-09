خريبكة يتعادل مع أسفي ويواصل تصدره للدوري المغربي

(لاضافة تعادل خريبكة مع اسفي)

الرباط 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - عاد اولمبيك خريبكة الى قواعده بالتعادل 1-1 مع مضيفه اولمبيك اسفي اليوم السبت في لقاء قمة الترتيب بالدوري المغربي الممتاز لكرة القدم.

ووضع ابراهيم لارجو لاعب خريبكة السابق فريق أولمبيك أسفي في المقدمة في الدقيقة 17 من كرة سددها من ركلة ركنية خدعت الحارس الدولي أحمد محمدينا.

وأدرك الزوار التعادل في الدقيقة 57 عبر محمد القرقوري لاعب اسفي الذي سجل عن طريق الخطأ في مرمى الحارس عبد اللطيف مرويك.

وعزز خريبكة موقعه في المركز الأول رافعا رصيده إلى 43 نقطة من 24 مباراة بينما واصل اولمبيك أسفي غيابه عن الانتصارات للمباراة الخامسة على التوالي ليظل في المركز الرابع برصيد 40 نقطة.

واقيمت المباراة باستاد المسيرة في أسفي المطلة على المحيط الاطلسي بدون جمهور تنفيذا لعقوبة لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة المغربي في اعقاب تسبب أنصار الفريق المضيف في تكسير الف مقعد قبيل مباراته الأخيرة أمام الكوكب المراكشي.

وسجل المغرب التطواني هدفا مبكرا ليفوز على ضيفه الفتح الرباطي 1-صفر.

وأحرز عبد الرزاق المناصفي هدف المغرب التطواني بعد مرور تسع دقائق من زمن اللقاء.