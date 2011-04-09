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نيشيكوري وسويتنج في نهائي بطولة هيوستون للتنس

Sat Apr 9, 2011 10:33pm GMT
 
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هيوستون 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهل الياباني كي نيشيكوري المصنف السادس الى الدور النهائي في بطولة هيوستون للتنس للرجال اليوم السبت.

ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في ولاية تكساس الامريكية على الملاعب الرملية تغلب نيشيكوري على المصنف السابع بابلو كويفاس لاعب اوروجواي بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-3 و7-5.

وصعد الامريكي رايان سويتنج الى النهائي أيضا بفوزه على الكرواتي ايفو كارلوفيتش 7-6 و6-3.

أ م أ (ريض) arsp

 