فسنينا ووزنياكي في نهائي بطولة تشارلستون للتنس

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تشارلستون 9 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأهلت الروسية ايلينا فسنينا الى الدور النهائي في بطولة تشارلستون للتنس للسيدات اليوم السبت.

ففي الدور قبل النهائي للبطولة المقامة في ولاية ساوث كارولاينا الامريكية تغلبت فسنينا على المصنفة 11 الصينية بينج شواي بمجموعتين متتاليتين بواقع 7-6 و6-3.

وصعدت الدنمركية كارولين وزنياكي المصنفة الأولى الى الدور النهائي أيضا عقب فوزها على الصربية ايلينا يانكوفيتش المصنفة الثالثة 6-4 و6-4.