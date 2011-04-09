برشلونة يفوز بسهولة على الميريا وريال مدريد يواصل المطاردة (قدم)

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مدريد 9 ابريل نيسان (رويترز) - بقي الفارق ثماني نقاط بين برشلونة المتصدر وغريمه ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد أن حقق الفريقان الفوز في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم اليوم السبت.

وتغلب برشلونة المدافع عن اللقب على الميريا 3-1 وفاز ريال مدريد على اتليتيك بيلباو 3-صفر قبل مباراة القمة بين الغريمين الاسبوع المقبل.

وقلص ريال الفارق مع برشلونة حامل اللقب إلى خمس نقاط في وقت سابق اليوم لكن برشلونة أعاد الفارق سريعا الى ثماني نقاط بعدما حول تأخره بهدف على عكس سير اللعب سجله ميجيل انخيل كورونا في الدقيقة 50 إلى فوز بفضل ثنائية من ليونيل ميسي.

وسجل ميسي هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 53 واضاف اخر في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني فيما سجل الشاب تياجو الكانتارا هدفا اخر لبرشلونة في الدقيقة 64 من اللقاء الذي اقيم باستاد نو كامب.

وقال خافيير ماسكيرانو لاعب وسط برشلونة للتلفزيون الاسباني "الموقف صعب في هذه المرحلة من المسابقة لأن الجميع يقاتل."

وأضاف "الميريا كان يقاتل للبقاء لكننا احتفظنا بهدوء اعصابنا وأدركنا التعادل سريعا.. المهم هو مواصلة الفوز للحفاظ على فارق النقاط الثماني مع أقرب المنافسين."

وأحرز البرازيلي كاكا أول هدفين لريال مدريد من ركلتي جزاء حصل عليهما زميله الارجنتيني انخيل دي ماريا في الدقيقتين 14 و54 وأضاف البديل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث بعد مجهود فردي في الدقيقة 70.