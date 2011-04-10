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نتائج مباريات في الدوري الانجليزي لكرة القدم

Sun Apr 10, 2011 2:37pm GMT
 
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 لندن 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما يلي 
نتائج مباريات في الجولة 32 من الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.
 الاحد 10 ابريل..
 بلاكبول                1  ارسنال              3
 السبت 9 ابريل..
 بلاكبيرن روفرز          1  برمنهجام سيتي        1
 بولتون واندرارز       3  وست هام يونايتد     0
 تشيلسي                1  ويجان اثليتيك        0
 مانشستر يونايتد        2  فولهام               0
 سندرلاند               2  وست بروميتش البيون  3
 توتنهام هوتسبير        3  ستوك سيتي            2
 ولفرهامبتون واندرارز  0  ايفرتون             3
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