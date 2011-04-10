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نتائج مباريات بالدوري الالماني لكرة القدم

Sun Apr 10, 2011 5:45pm GMT
 
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 (لاضافة نتيجة)
  برلين 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - فيما 
يلي نتائج مباريات في دوري الدرجة الاولى الالماني لكرة القدم.
 الاحد 10 ابريل..
 باير ليفركوزن       2   سانت باولي        1
 بروسيا مونشنجلادباخ  5   كولونيا          1
 السبت 9 ابريل..
 شتوتجارت             2   كايزرسلاوترن      4
 نورمبرج              1   بايرن ميونيخ     1
 هامبورج             1   بروسيا دورتموند   1
 هانوفر              2   ماينتس           0
 فرايبورج            3   هوفنهايم          2
 شالكه               1   فولفسبورج        0
 الجمعة 8 ابريل..
 اينتراخت فرانكفورت   1   فيردر بريمن        1
  م د ح (ريض) arsp
 