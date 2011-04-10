هبوط لاريسا من دوري الاضواء اليوناني لكرة القدم

اثينا 10 ابريل نيسان (خدمة رويترز الرياضية العربية) - تأكد هبوط لاريسا رسميا من دوري الاضواء اليوناني لكرة القدم اليوم الاحد بعدما خسر على ملعبه 3-2 امام ايك اثينا في المرحلة قبل الاخيرة للمسابقة.

ولاريسا هو النادي الوحيد خارج العاصمة اثينا وسالونيك الذي سبق له الفوز بلقب الدوري عام 1988.

وقال المدرب نيكوس كوستن اوغلو الذي تولى تدريب لاريسا في مطلع يناير كانون الثاني "كانت الروح المعنوية للفريق في مستوى متدني للغاية عندما توليت الفريق. سنحت لنا فرصة تعديل الموقف لكن لم نتمكن من ذلك."

واضاف "في بعض المباريات لعبنا بشكل جيد. أعتقد اننا لم نخسر في أي مباراة بسهولة."

ورغم افتتاح استاد حديث سعته 16 الف متفرج في ديسمبر كانون الاول الماضي ظهر لاريسا بصورة غير موفقة طوال الموسم وقام بتغيير مدربه ثلاث مرات.

وهبط ايضا الى الدرجة الثانية استيراس تريبوليس اليوم الاحد بعد هزيمته خارج ارضه 1-صفر امام باناثينايكوس صاحب المركز الثاني.