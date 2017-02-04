أخبار الرياضة
نابولي يسحق بولونيا 7-1 بعد ثلاثيتين من هامشيك وميرتنز
ميلانو (رويترز) - سجل ماريك هامشيك ودريس ميرتنز ثلاثة أهداف لكل منهما ليسحق نابولي مضيفه نابولي 7-1 بعد شوط أول شهد خمسة أهداف وطرد لاعب من كل فريق وإهدار ركلة جزاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت. الموضوع الكامل
ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا وفوز أتليتيكو وخسارة بلنسية
برشلونة (رويترز) - استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على أتليتيك بيلباو يوم السبت حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة. الموضوع الكامل
تأهل أستراليا وفرنسا وأمريكا وصربيا في كأس ديفيز للتنس
(رويترز) - تأهلت أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وصربيا إلى دور الثمانية في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بعد التقدم 3-صفر على جمهورية التشيك واليابان وسويسرا وروسيا على الترتيب يوم السبت. الموضوع الكامل