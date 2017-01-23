أخبار الرياضة

ملبورن (رويترز) - تجاوز المصنف الثالث ميلوش راونيتش بسلام مواجهة كان من المتوقع أن تكون صعبة ضد روبرتو باوتيستا أجوت بنتيجة 7-6 و3-6 و6-4 و6-1 يوم الاثنين ليتأهل لدور الثمانية في بطولة استراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي.