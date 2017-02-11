أخبار الرياضة
ريال يعود للقمة بعد الفوز على اوساسونا.. وبرشلونة يسحق الافيس
برشلونة (خدمة رويترز الرياضية العربية) - عاد ريال مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه أوساسونا بينما حقق برشلونة فوزا ساحقا بنتيجة 6-صفر على ألافيس يوم السبت. الموضوع الكامل
مبابي يسجل ثلاثية وموناكو المتصدر يسحق ميتز 5-صفر
باريس (رويترز) - سجل الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو الموهوب ثلاثية وأحرز رادامل فالكاو هدفين آخرين ليسحق متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ضيفه ميتز 5-صفر ويستعيد فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه يوم السبت. الموضوع الكامل
استريا يواجه لورينتسي في نهائي بطولة الاكوادور للتنس
(رويترز) - صعد فيكتور إستريا من جمهورية الدومنيكان إلى نهائي بطولة الاكوادور المفتوحة للتنس للرجال يوم السبت. الموضوع الكامل