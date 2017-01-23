أخبار الرياضة
برشلونة يفقد بوسكيتس بسبب التواء في الكاحل
برشلونة (رويترز) - قال برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم إن لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس أصيب بالتواء في الكاحل الأيمن في الفوز 4-صفر على ايبار يوم الأحد. الموضوع الكامل
نادال يجهض انتفاضة مونفيس ليتأهل لدور الثمانية
ملبورن (رويترز) - عاد الاسباني رفائيل نادال لسابق أمجاده في البطولات الأربع الكبرى بتغلبه على جايل مونفيس 6-3 و6-3 و4-6 و6-4 في مباراة مثيرة يوم الاثنين ليتأهل إلى دور الثمانية ببطولة استراليا المفتوحة للتنس. الموضوع الكامل
راونيتش الأعلى تصنيفا يتأهل لدور الثمانية
ملبورن (رويترز) - تجاوز المصنف الثالث ميلوش راونيتش بسلام مواجهة كان من المتوقع أن تكون صعبة ضد روبرتو باوتيستا أجوت بنتيجة 7-6 و3-6 و6-4 و6-1 يوم الاثنين ليتأهل لدور الثمانية في بطولة استراليا المفتوحة للتنس للمرة الثالثة على التوالي. الموضوع الكامل