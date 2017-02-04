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أخبار الرياضة

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نابولي يسحق بولونيا 7-1 بعد ثلاثيتين من هامشيك وميرتنز Saturday, 4 Feb 2017

ميلانو (رويترز) - سجل ماريك هامشيك ودريس ميرتنز ثلاثة أهداف لكل منهما ليسحق نابولي مضيفه نابولي 7-1 بعد شوط أول شهد خمسة أهداف وطرد لاعب من كل فريق وإهدار ركلة جزاء بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم السبت.  الموضوع الكامل

 
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ميسي يحقق رقما قياسيا جديدا وفوز أتليتيكو وخسارة بلنسية Saturday, 4 Feb 2017 

برشلونة (رويترز) - استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على أتليتيك بيلباو يوم السبت حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.  الموضوع الكامل  

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تأهل أستراليا وفرنسا وأمريكا وصربيا في كأس ديفيز للتنس Saturday, 4 Feb 2017 

(رويترز) - ‭‬‬‬‬ تأهلت أستراليا وفرنسا والولايات المتحدة وصربيا إلى دور الثمانية في كأس ديفيز للتنس لفرق الرجال بعد التقدم 3-صفر على جمهورية التشيك واليابان وسويسرا وروسيا على الترتيب يوم السبت.  الموضوع الكامل  