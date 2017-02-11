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أخبار الرياضة

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ريال يعود للقمة بعد الفوز على اوساسونا.. وبرشلونة يسحق الافيس Saturday, 11 Feb 2017

برشلونة (خدمة رويترز الرياضية العربية) - عاد ريال مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه أوساسونا بينما حقق برشلونة فوزا ساحقا بنتيجة 6-صفر على ألافيس يوم السبت.  الموضوع الكامل

 
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مبابي يسجل ثلاثية وموناكو المتصدر يسحق ميتز 5-صفر Saturday, 11 Feb 2017 

باريس (رويترز) - سجل الشاب كيليان مبابي مهاجم موناكو الموهوب ثلاثية وأحرز رادامل فالكاو هدفين آخرين ليسحق متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم ضيفه ميتز 5-صفر ويستعيد فارق النقاط الثلاث الذي يفصله عن أقرب منافسيه يوم السبت.  الموضوع الكامل  

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استريا يواجه لورينتسي في نهائي بطولة الاكوادور للتنس Saturday, 11 Feb 2017 

(رويترز) - صعد فيكتور إستريا من جمهورية الدومنيكان إلى نهائي بطولة الاكوادور المفتوحة للتنس للرجال يوم السبت.  الموضوع الكامل  