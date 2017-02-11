أخبار الرياضة

برشلونة (خدمة رويترز الرياضية العربية) - عاد ريال مدريد إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم بفوزه 3-1 على مضيفه أوساسونا بينما حقق برشلونة فوزا ساحقا بنتيجة 6-صفر على ألافيس يوم السبت.