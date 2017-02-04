أخبار الرياضة

برشلونة (رويترز) - استمر برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم في مطاردة ريال مدريد المتصدر وفاز 3-صفر بملعبه على أتليتيك بيلباو يوم السبت حيث أصبح ليونيل ميسي هو أكثر لاعب يسجل أهدافا في تاريخ النادي من ركلات حرة.