أخبار عالمية

سول (رويترز) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي في وقت مبكر يوم الأحد في أول تجربة صاروخية للدولة المنعزلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة.