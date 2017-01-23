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أخبار عالمية

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دبلوماسي صيني: الصين ستتولى زعامة العالم إذا اقتضى الأمر 11:13am GMT

بكين (رويترز) - قال دبلوماسي صيني كبير يوم الاثنين إن بلاده لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة "أمريكا أولا".  الموضوع الكامل

 
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الكرملين يقول إنه يتوقع الاتفاق على موعد مكالمة بين بوتين وترامب 10:17am GMT 

موسكو (رويترز) - قال الكرملين يوم الاثنين إنه يتوقع الاتفاق قريبا على موعد لأول مكالمة هاتفية بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن ليس لديه معلومات الآن بشأن موعد محتمل لأول اجتماع بين الزعيمين.  الموضوع الكامل  

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رؤى ترامب وبوتين تتطابق في العديد من أهداف السياسة الخارجية 10:41am GMT 

موسكو (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم الاثنين إن رؤى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين تتطابق فيما يتعلق بالعديد من أهداف السياسة الخارجية.  الموضوع الكامل  

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