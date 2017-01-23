أخبار عالمية

بكين (رويترز) - قال دبلوماسي صيني كبير يوم الاثنين إن بلاده لا ترغب في زعامة العالم لكنها قد تضطر للعب هذا الدور إذا تراجع الآخرون وذلك بعدما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أول خطاب له إنه سيتبع سياسة "أمريكا أولا".