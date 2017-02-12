أخبار عالمية
كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا غير عابر للقارات فيما يبدو
سول (رويترز) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا قبالة ساحلها الشرقي في وقت مبكر يوم الأحد في أول تجربة صاروخية للدولة المنعزلة منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلطة. الموضوع الكامل
ترامب: أمريكا تقف وراء اليابان تماما بعد تجربة بيونجيانج الصاروخية
بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن الولايات المتحدة تقف وراء اليابان تماما بعد التجربة الصاروخية الأخيرة لكوريا الشمالية. الموضوع الكامل
رئيس وزراء اليابان: تجربة كوريا الشمالية الصاروخية غير مقبولة مطلقا
بالم بيتش (فلوريدا) (رويترز) - قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا إن إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ باليستي غير مقبول مطلقا. الموضوع الكامل