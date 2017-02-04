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أخبار عالمية

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ترامب يقول إن أمريكا ستعمل على إعادة السلام في أوكرانيا 12:43am GMT

واشنطن (رويترز) - أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني بيترو بوروشينكو أن الولايات المتحدة ستعمل على إعادة السلام على طول الحدود مع روسيا.  الموضوع الكامل

 
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أمريكا تتراجع عن محاولة لإعادة فتح سجون تابعة للمخابرات الأمريكية في الخارج Saturday, 4 Feb 2017 

واشنطن (رويترز) - قال مسؤولون أمريكيون لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تراجعت الآن عن مسودة أمر تنفيذي كان سيدعو إلى مراجعة ما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة إعادة فتح سجون في الخارج تستخدم فيها أساليب استجواب غالبا ما تدان بوصفها تعذيبا. وقالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين لم تكشف النقاب عنهم يوم السبت إن البيت الأبيض وزع نسخة معدلة لا تتضمن صياغتها التفكير في إعادة فتح السجون. ولكنها قالت إن المسودة المعدلة تحتوى على أجزاء من المسودة السابقة من بينها التوسع في استخدام مركز اعتق  الموضوع الكامل  

الصين تعاقب 11 مسؤولا بسبب التقصير في أداء واجبهم بعد حريق في حافلة 2:02am GMT 

بكين (رويترز) - عاقبت حكومة منطقة نينغشيا الواقعة في شمال الصين 11 مسؤولا بسبب تقصيرهم في أداء واجبهم بعد حريق شب في حافلة مما أدى إلى مقتل 18 شخصا في مدينة ينتشوان عاصمة الإقليم العام الماضي.  الموضوع الكامل  

احتجاجات واسعة ترغم حكومة رومانيا على إلغاء مرسوم يعفي من اتهامات بالفساد
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