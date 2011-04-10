تقرير.. تراجع الايجارات في أبوظبي ثمانية بالمئة في الربع الأول

أبوظبي 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال تقرير لشركة استيكو للادارة العقارية إن الايجارات في أبوظبي انخفضت بنسبة ثمانية بالمئة في الربع الاول من العام مما يلمح لانخفاض أكبر مرجح هذا العام مع زيادة المعروض من المساكن.

وأفاد التقرير أن انخفاض الايجارات في عاصمة دولة الامارات شمل الشقق والفيلات في الربع الاول وتضاف نسبة الثمانية بالمئة إلى تراجع قدره خمسة بالمئة في الربع الاخير من 2010.

وقالت الين جونز الرئيسة التنفيذية لاستيكو "في جزيرة أبوظبي دورة رأس المال بطيئة بالنسبة للمباني منخفضة المستوى حيث يستغل المستأجرون اتفاقات ايجار منخفضة محددة السقف."

وقالت في بيان "بالنسبة للمساكن المتاحة للايجار انخفضت الايجارات بنسبة كبيرة ونتوقع ان يتضح هذا الاتجاه بصورة أكبر."

وارتفعت الايجارات بشكل ملحوظ في ابوظبي منذ اواخر 2008 نتيجة نقص للمساكن.

واستثمرت أبوظبي مليارات الدولارات في الصناعة والبنية التحتية والسياحة لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط واجتذب ذلك آلاف الأشخاص من العمالة الوافدة ليرتفع الطلب على المساكن.

واستمر الاستقرار النسبي لاسعار الفيلات على مدى ربع السنة وابدي الكثير من الملاك ترددا في البيع بسبب ظروف السوق.

وفيما يتعلق بالشقق تهيمن حالة من الترقب نتيجة عدم اليقين والتوقعات السلبية لعائدات الايجار.

وقالت "بصفة عامة يظل المستثمرون حذرين في انتظار استقرار الايجارات."