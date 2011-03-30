المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يقطع موجة ارتفاع دامت ثلاث جلسات
0935 جمت - تراجع المؤشر الرئيسي .EGX30 للبورصة المصرية عند الفتح ليقطع موجة ارتفاع دامت ثلاث جلسات بينما ارتفع المؤشران الثانوي .EGX70 والأوسع نطاقا إي.جي.إكس 100.
وبحلول الساعة 0935 بتوقيت جرينتش هبطت أسهم البنك التجاري الدولي (COMI.CA: اقتباس) عشرة بالمئة وأوراسكوم تليكوم ORTE.CA 9.9 بالمئة وحديد عز (ESRS.CA: اقتباس) 9.6 بالمئة.
وانخفض سهم بالم هيلز للتعمير (PHDC.CA: اقتباس) 2.4 بالمئة.
وعلى جانب الرابحين قفز سهم طلعت مصطفى (TMGH.CA: اقتباس) 8.9 بالمئة بينما زادت أسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة OCIC.CA 3.5 بالمئة والمجموعة المالية-هيرميس 0.6 بالمئة.
وتراجع المؤشر الرئيسي 1.5 بالمئة مسجلا 5326 نقطة بينما زاد المؤشران الثانوي والأوسع نطاقا بنسبة مماثلة لكل منهما.
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0925 جمت - استهل المؤشر السعودي تعاملات الجلسة الأخيرة من هذا الأسبوع على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.04 بالمئة ليصل إلى 6521.8 نقطة ليظل فوق مستوى 6500 نقطة الذي يراقبه المتعاملون.
وارتفع مؤشرا البنوك والبتروكيماويات بنسبة 0.1 بالمئة لكل منهما.
وسجل سهما الراجحي وسابك أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 0.3% و0.2 بالمئة على الترتيب. يتبع