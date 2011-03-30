المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية يتحول للارتفاع

1025 جمت - عوض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ‭.EGX30‬‏ خسائره المبكرة ليرتفع نحو اثنين بالمئة بعد تعافي بعض الأسهم القيادية من هبوط بنسب وصلت إلى عشرة بالمئة.

وزاد المؤشر 1.8 بالمئة إلى 5516 نقطة بعدما هبط 1.5 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

واستردت أسهم البنك التجاري الدولي ‭(COMI.CA: اقتباس)‬‏ وأوراسكوم تليكوم ‭ORTE.CA‬‏ خسائرها التي بلغت عشرة بالمئة في وقت سابق لترتفع 2.1 و0.5 بالمئة على الترتيب.

وقلص سهم حديد عز ‭(ESRS.CA: اقتباس)‬‏ خسائره إلى 6.3 بالمئة من 9.6 بالمئة في وقت سابق من الجلسة.

وواصل سهم بالم هيلز ‭(PHDC.CA: اقتباس)‬‏ الهبوط ليفقد نحو عشرة بالمئة ويصل إلى 2.62 جنيه.

وتراجع سهم طلعت مصطفى 3.5 بالمئة بعدما قفز 8.9 بالمئة في مستهل التداول.

وهبط سهم عز الدخيلة 9.5% صباحا بعد استئناف التداول عليه.