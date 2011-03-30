المؤشر السعودي يغلق مرتفعا مدعوما بتوقعات قوية لنتائج الشركات

1230 جمت - أغلق المؤشر الرئيسي للسوق السعودية ‭‬‏ مرتفعا للجلسة الخامسة في سبع جلسات في ظل توقعات قوية لنتائج أعمال الشركات في الربع الأول من العام لكن المكاسب ربما تكون محدودة.

وزاد المؤشر الرئيسي 0.7 في المئة إلى 6563 نقطة مرتفعا 10.5 في المئة في مارس آذار.

وقال يوسف قسنطيني المحلل المالي في السعودية "فيما يتعلق بالمؤشرات الفنية على الأمد القصير نرى انحرافا في مؤشر أحجام التداول يشير إلى زيادة احتمالات حدوث تصحيح في السوق هبوطا إلى 6380 نقطة."

وأضاف "بوجه عام نتوقع تراجعا في الأيام السبعة إلى العشرة القادمة."

وقفز سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) المحرك للسوق 2.4 في المئة بينما ارتفع سهما الشركتين الكبيرتين الاتصالات السعودية والسعودية للكهرباء 0.5 و0.7 في المئة على التوالي.

وقال قسنطيني "ستأتي نتائج الربع الأول ممتازة لقطاع البتروكيماويات. ونتوقع أيضا نتائج مشجعة إلى حد ما في قطاع البنوك. من المنتظر أن يدفع القطاعان السوق للتقدم في الربع الثاني من العام."

وصعد سهم بنك الجزيرة 0.5 في المئة بعد أن استكمل البنك إصدار سندات إسلامية بقيمة مليار ريال (267 مليون دولار) لأجل عشر سنوات وفاقت طلبات الشراء السندات المعروضة بأربعة أمثال.

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