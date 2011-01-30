تراجع صافي ربح دبي للاستثمار 36 بالمئة في الربع/4 .

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دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - كشفت مجموعة دبي للاستثمار عن تراجع أرباها 36 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي اثر انخفاض الايرادات عن العام إذ ظل الاقتصاد ضعيفا بعد انفجار فقاعة الأصول قبل عامين.

وقالت الشركة التي تعمل في شتى القطاعات من العقارات إلى الصناعات التحويلية إنها حققت أرباحا قدرها 804.9 مليون درهم (219.2 مليون دولار) في 2010.

ووفق حسابات لرويترز بلغ صافي الربح للربع الأخير من العام 89.7 مليون درهم (24.43 مليون دولار). وحققت الشركة أرباحا قدرها 141 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام السابق.

وتراجعت الايرادات لعام 2010 إلى 3.3 مليار درهم مقارنة مع 3.7 مليار درهم في 2009. وقال الرئيس التنفيذي للشركة إنها حولت تركيزها لأسواق أخرى في المنطقة مثل السعودية وليبيا وتركيا وقطر وقازاخستان.

وقالت دبي للاستثمار -التي يمتلك صندوق الثروة السيادية بالإمارة مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية حصة بها- في وقت سابق إنها تعتزم بيع حصة 30 بالمئة من وحدة الاستثمار المباشر التابعة لها مشاريع في طرح عام أولي قبل 30 يونيو حزيران.

وأغلق سهم دبي للاستثمار منخفضا 4.5 بالمئة قبل اعلان الارباح بينما انخفض المؤشر العام للسوق ‭.DFMGI‬‏ 4.3 بالمئة.

(الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي)