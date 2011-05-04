تراجع صافي أرباح العربية للطيران 14.6% في الربع/1 .

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دبي 4 مايو ايار (رويترز) - أعلنت العربية للطيران الاماراتية اليوم الأربعاء أن أرباحها الصافية تراجعت 14.6 بالمئة في الربع الأول من العام مخالفة التوقعات وذلك مع استمرار الصعوبات التي تواجهها الناقلات الإقليمية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود.

وقالت شركة الطيران منخفض التكلفة في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 44.2 مليون درهم (11.63 مليون دولار) في الربع الأول من 2011 مقارنة مع 50 مليون درهم في نفس الفترة من 2010.

وكان خمسة محللين قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز في ابريل نيسان أن يكون متوسط الأرباح الصافية 49.6 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان إلى بورصة دبي إن الإيرادات ارتفعت إلى 513 مليون درهم في الربع الأول مقارنة مع 482 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.

وقال الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة العربية للطيران في بيان صحفي "مع أن المنطقة أظهرت تحسنا ملحوظا تجاه الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية إلا أن ارتفاع أسعار الوقود ما زال يشكل تحديا كبيرا أمام شركات الطيران في جميع أنحاء العالم."

وخفضت شركة اليمبيك اتش.سي السعر المستهدف لسهم العربية للطيران في مارس آذار وتوقعت انخفاضا بنسبة خمسة بالمئة في أرباح الشركة في 2011 مشيرة إلى ارتفاع أسعار الوقود.

وأغلقت أسهم العربية للطيران مرتفعة 0.4 بالمئة في سوق دبي المالي ‪‬ قبل إعلان النتائج.