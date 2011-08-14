تراجع الأسهم السعودية نتيجة مبيعات لجني الأرباح

1245 جمت - أغلقت البورصة السعودية منخفضة عقب انتعاش قوي يوم السبت في أعقاب ارتفاع الأسهم الامريكية في حين سعى متعاملون لجني الأرباح.

وتركزت معظم التداولات علي سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) الذي نزل 0.8 بالمئة.

ونزل مصرف الراجحي واحدا بالمئة بينما خالفت كيان السعودية للبتروكيماويات الاتجاه وارتفع سهمها 0.3 بالمئة.

واغلق المؤشر ‪.TASI‬ منخفضا 0.7 بالمئة على 6115 نقطة.

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1130 جمت - أنهت الأسهم المصرية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع وسط قيم تداولات متدنية عقب اسبوع عاصف هوى بالمؤشرات المصرية لأدني مستوياتها في عامين ونصف العام.

وبلغت قيم تداولات السوق نحو 217.746 مليون جنيه(36.6 مليون دولار).

وارتفع المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬ بنسبة 0.73 بالمئة إلى 4626 نقطة مقلصا مكاسبه الصباحية التي زادت عن 1.1 بالمئة وربح المؤشر الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة ليصل إلى 874.79 نقطة وكسب المؤشر الثانوي 1.5 بالمئة مسجلا 586.5 نقطة مقلصا مكاسبه الصباحية التي زادت عن 2.2 بالمئة رغم استمرار المضاربة على الاسهم الصغيرة.