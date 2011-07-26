هبوط صافي ربح إعمار العقارية 69 بالمئة في الربع الثاني

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دبي 26 يوليو تموز (رويترز) - أعلنت شركة إعمار العقارية أكبر شركة تطوير عقاري إماراتية من حيث القيمة السوقية اليوم الثلاثاء انخفاضا بنسبة 69 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام ليأتي دون التوقعات بعد تراجع عدد الوحدات التي سلمتها وشطب استثماراتها في مصرف دبي.

وحققت الشركة ربحا صافيا 250 مليون درهم (68.1 مليون دولار) في ربع السنة المنتهي 30 يونيو حزيران مقارنة مع 801.9 مليون درهم في الفترة نفسها قبل عام.

وكان محللون توقعوا في مسح أجرته رويترز أن تسجل الشركة ربحا فصليا صافيا 358.18 مليون درهم.

وقالت الشركة في بيان بموقع بورصة دبي على الانترنت إنها سلمت 244 وحدة في الربع الثاني انخفاضا من 612 وحدة قبل عام. وكانت الشركة سلمت 270 وحدة في الربع الأول من 2011.

وقالت إعمار التي شكلت فريقا لإجراء مراجعة استراتيجية لعملياتها إن إيرادات الربع الثاني انخفضت 23 بالمئة إلى 2.03 مليار درهم .

وقالت في البيان إنها شطبت استثمارها في مصرف دبي وذلك بقيمة 172 مليون درهم. وكانت حكومة دبي أعلنت في مايو ايار أنها ستسيطر على البنك المتعثر.

وقال البيان إن صافي الربح في الأشهر الستة الأولى من 2011 انخفض 49 بالمئة إلى 843 مليون درهم.

وأغلق سهم إعمار منخفضا 0.3 بالمئة في بورصة دبي قبل إعلان النتائج. وخسر السهم 19 بالمئة منذ مطلع العام.