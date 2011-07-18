ملخص-صافي ربح اتصالات الإماراتية 1.59 مليار درهم في الربع الثاني

18 يوليو تموز (رويترز) - مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات):

- تقول في بيان إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 3.4 مليار درهم.

- تقول في بيان إن صافي ربح الربع الثاني من العام بلغ 1.59 مليار درهم.

- تقول في بيان إن إيرادات الربع الثاني 7.93 مليار درهم.

- تقول إنها جنبت 318 مليون درهم لسداد التزامات ضريبية مستحقة على وحدة خارجية.

- تحدد قيمة توزيعات الأرباح قبل النهائية عند 25 فلسا للسهم لعام 2011.