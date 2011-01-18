الدار العقارية تتوقع العودة إلى الربحية في 2011 .

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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال متحدث باسم الدار العقارية اليوم الثلاثاء إن الشركة المثقلة بالديون تتوقع العودة إلى الربحية في عام 2011 مؤكدا توقعات سابقة عرضها المدير المالي على المستثمرين.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان بالبريد الإلكتروني "الدار تؤكد التوقعات التي قدمها شفقت مالك المدير المالي للشركة خلال مؤتمر مع المستثمرين عبر الهاتف جرى مساء أمس."

وذكر المدير المالي خلال المؤتمر أن الشركة -التي تملك حكومة أبوظبي حصة فيها- ستحقق أرباحا في العام الحالي والذي يليه.

وتدخلت أبوظبي يوم الخميس لدعم الشركة بمساعدة قدرها 5.2 مليار دولار تتضمن شراء بعض أصولها الرئيسية والاكتتاب في إصدار سندات.

وقال مستثمر شارك في المؤتمر لرويترز إن مالك أبلغ المستثمرين أيضا أن الشركة ستحصل على مدفوعات نقدية في 2011 مقابل معظم أصولها المبيعة للحكومة ومقابل إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم.

وقال مالك للمستثمرين إن هذا سيتيح للدار سداد ديون بقيمة نحو 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار) خلال السنوات الثلاث القادمة.

كانت الدار قالت الأسبوع الماضي إنها ستبيع أصولا قيمتها حوالي 1.49 مليار دولار إلى الحكومة للوفاء بالتزامات ديون وشيكة. وستجمع الشركة أيضا 2.97 مليار دولار من بيوع ومن تحصيل مدفوعات متبقية من بيع بعض أصولها الرئيسية مثل مدينة عالم فيراري الترفيهية.