أرباح أرابتك الإماراتية تتجاوز التوقعات في الربع/4 .

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دبي 9 مارس اذار (رويترز) - أعلنت شركة أرابتك للبناء ومقرها دبي عن تحقيق أرباح صافية قدرها 307.1 مليون درهم (83.61 مليون دولار) في 2010 بأكمله بانخفاض نسبته 38 بالمئة عن العام السابق وأرجأت خططها لاصدار حقوق وطرح سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 150 مليون دولار.

ووفقا لحسابات رويترز استنادا إلى الأرباح السنوية بلغت الأرباح الصافية للشركة 54.7 مليون درهم (14.89 مليون دولار) في الربع الأخير من العام وهو ما تجاوز توقعات المحللين.

وفي بيان إلى بورصة دبي قالت أرابتك إن مجموع الإيرادات لعام 2010 بلغ 5.46 مليار درهم.

وأضافت الشركة أنها أرجأت اصدار حقوق مزمعا لعدد 398.67 مليون سهم بقيمة درهم واحد للسهم وكذلك بيع سندات قابلة للتحويل لأجل خمس سنوات بقيمة 150 مليون دولار إلى أن تتحسن أوضاع الأسواق.

وتتوسع أرابتك في الخارج لتنويع استثماراتها بعيدا عن القطاع العقاري الذي كان مزدهرا يوما في دبي والذي يعاني من تخمة في المعروض وتراجعا في الطلب مما دفع شركات التطوير العقاري لإلغاء أو ابطاء وتيرة العمل في مشروعات.

وفازت الشركة في يناير كانون الثاني بعقود بقيمة 356 مليون درهم (96.92 مليون دولار) لبناء موقف سيارات تحت الأرض في أبوظبي وفيلات سكنية في مصر.

(الدولار يساوي 3.672 درهم إماراتي)