أرباح ألمنيوم دبي تقفز 65% في 2011

دبي 21 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة ألمنيوم دبي (دوبال) المملوكة لحكومة الإمارة اليوم الأربعاء إن الأرباح قفزت 65 بالمئة على أساس سنوي إلى مستوى قياسي بلغ 3.52 مليار درهم (953 مليون دولار) في 2011.

وترجع الأرباح القياسية أساسا إلى زيادة 28.5 بالمئة على أساس سنوي في المبيعات الإجمالية لتصل إلى 11.14 مليار درهم (3.03 مليار دولار) مما يجعلها من أعلى شركات حكومة دبي ربحية.

وقال عبد الله كلبان الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن خفض الإنفاق الرأسمالي وإحكام السيطرة على رأس المال العامل ساهما مساهمة كبيرة في تحسن توليد السيولة من أنشطة التشغيل والتدفق النقدي الحر.

وقالت الشركة التي بدأت نشاطها عام 1979 وتتجاوز طاقتها الإنتاجية الحالية مليون طن متري سنويا إن ارتفاع أسعار الألومنيوم وارتفاع الإيرادات من حصتها في مصهر ألمنيوم الإمارات قرب أبوظبي ساعدا في ارتفاع الإيرادات إلى مستويات قياسية العام الماضي.

وصهر الألومنيوم من أكثر الصناعات استهلاكا للطاقة ويعتمد على توافر إمدادات ضخمة من الكهرباء.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)