ارتفاع أرباح دانة غاز لنحو ثلاثة أمثالها في الربع/1 .

دبي 12 مايو ايار (رويترز) - أعلنت دانة غاز ‪(DANA.AD: اقتباس)‬ الإماراتية التي تتطلع للادارج في بورصة لندن نمو صافي أرباحها لنحو ثلاثة أمثاله في الربع الاول من العام بدعم من ارتفاع الأسعار والانتاج لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.

وقالت شركة الغاز الطبيعي الوحيدة المدرجة في الخليج في بيان إلى بورصة أبوظبي اليوم الخميس إنها حققت أرباحا قدرها 92 مليون درهم (25.05 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع 33 مليونا في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت دانة إن ارباح الربع الأول لا تشمل مكاسب غير متحققة قدرها 326 مليون درهم من استثمارها في إم.أو.إل المجرية.

وشكلت شركة نفط الهلال ودانة غاز تحالفا مع أو.إم.في النمساوية وإم.أو.إل في 2009 بهدف انتاج ما يكفي من الغاز الطبيعي من اقليم كردستان العراق لتدشين خط انابيب نابوكو إلى أوروبا عبر تركيا.

كان خمسة محللين توقعوا في استطلاع لرويترز أن يبلغ صافي ربح دانة غاز 57 مليون درهم في المتوسط خلال الربع الأول.

وارتفع انتاج النفط والغاز خلال الربع إلى ستة ملايين برميل من المكافئ النفطي مقارنة مع 4.5 مليون في الفترة المقابلة من العام الماضي. وقالت دانة غاز في البيان إن الايرادات زادت 50 بالمئة إلى 616 مليون درهم في الربع الأول.

وفي ابريل نيسان قالت دانة غاز إنها تعتزم ادراج أسهمها في لندن للحصول على قاعدة أوسع من المستثمرين وتعزيز قيمة أسهمها.

وخفضت اليمبيك اتش.سي للبحوث السعر المستهدف لسهم دانة غاز 10 بالمئة في ابريل وحذرت من انها تتوقع أن تتضخم مستحقات شركة الغاز لدى الغير مؤقتا في المدى القصير إذ ترجئ الحكومة المصرية سداد مستحقات للشركة. ولدى دانة عمليات كبيرة في الإمارات والعراق ومصر. وقالت إنها انتجت 4.25 مليون برميل من المكافئ النفطي في مصر في الربع الأول.

(الدولار = 3.672 درهم إماراتي)