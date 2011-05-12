دانة غاز تواجه ارجاء مدفوعات من مصر

(لاضافة تصريحات الرئيس التنفيذي وخلفية)

من آمنة بكر ودينش ناير

دبي 12 مايو ايار (رويترز) - أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة دانة غاز ‪ (DANA.AD: اقتباس)‬ رويترز اليوم الخميس أن شركة الطاقة الإماراتية تواجه ارجاء مدفوعات مقابل الغاز بقيمة 148 مليون دولار من الحكومة المصرية وهو ما قد يؤثر على استثماراتها المستقبلية في مصر.

وقال احمد العربيد خلال مكالمة هاتفية "لنا مستحقات متأخرة لأربعة أو خمسة أشهر لدى الحكومة المصرية بمبلغ 148 مليون دولار."

ولدى دانة غاز استثمارات كبيرة في مصر وقالت انها انتجت 4.25 مليون برميل من المكافئ النفطي في البلاد خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال العربيد "إذا لم نحصل على المستحقات فقد يجعلنا ذلك نفكر مرتين قبل اعادة الاستثمار في مصر لكننا نجري محادثات في الوقت الحالي مع الحكومة ونأمل في تسوية الأمر قريبا."

ولدى دانة غاز عمليات كبيرة في الإمارات العربية المتحدة والعراق ومصر.

وأعلنت الشركة الإماراتية نمو صافي أرباحها لنحو ثلاثة أمثاله في الربع الاول من العام بدعم من ارتفاع الأسعار والانتاج لتتجاوز النتائج توقعات المحللين.