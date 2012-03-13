تراجع الاسهم السعودية بعد صعود على مدار ثلاث جلسات

1325 جمت - توقف الاتجاه الصعودي الذي شهدته الاسهم السعودية على مدار الجلسات الثلاثة السابقة ونزل المؤشر لثاني جلسة في اخر 19 جلسة مع جني مستثمرين الارباح من أكثر من قطاع.

واغلق مؤشر البورصة منخفضا 0.2 في المئة إلى 7522 نقطة ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 17.2 في المئة.

وقادت أسهم البنوك والاسمنت الاتجاه النزولي كما ساهمت البتروكيماويات في نفس الاتجاه.

ونزل سهم مصرف الراجحي 0.6 في المئة ومجموعة سامبا المالية 1.5 في المئة.

وزاد مؤشر القطاع 15.6 في المئة منذ بداية العام والمحللون متفائلون بشأن موسم النتائج.

وقال هشام أبو جامع الرئيس التنفيذي لمجموعة بخيت الاستثمارية "ستحقق البنوك أرباحا جيدة في الربع الاول. صافي الربح في القطاع في يناير الاعلى في ثلاثة اعوام. تعكس هذه الارقام ربع أول قويا للبنوك."

واعلنت البنوك التجارية عن ارباح 3.5 مليار ريال (933.2 مليون دولار) في يناير كانون الثاني 2012 مقارنة مع 2.5 مليار ريال في نفس الشهر من العام الماضي حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي.

ونزل اسمنت السعودية 1.4 في المئة بينما انخفض اسمنت المنطقة الجنوبية 2.7 في المئة.