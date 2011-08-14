دانة غاز يساعد مؤشر أبوظبي على الانتعاش ومؤشر قطر يغلق مرتفعا

1030 جمت - انتعش سهم دانة غاز في بورصة أبوظبي من أدنى مستوى في 28 عاما بعدما صرف المستثمرون تركيزهم عن المخاوف العالمية وتفاعلوا مع أرباح الشركة التي تجاوزت التوقعات في الربع الثاني.

وارتفع سهم الشركة 3.7 بالمئة وشكل نحو نصف اجمالي الأسهم المتداولة على المؤشر. كانت الشركة أعلنت يوم الأربعاء نمو صافي أرباحها لأكثر من ثلاثة أمثاله في الربع الثاني.

وأغلق مؤشر أبوظبي ‪.ADI‬ مرتفعا 0.5 بالمئة إلى 2600 نقطة. وقدم سهم الدار العقارية الدعم بارتفاعه 1.7 بالمئة.

ورفعت الأسهم العقارية مؤشر دبي ‪.DFMGI‬ واحدا بالمئة ليغلق على 1479 نقطة مستردا خسائره في الفترة الماضية ومسجلا أعلى مستوى اغلاق في ستة أيام.

وارتفعت أسهم اعمار العقارية 2.2 بالمئة وأرابتك 1.5 بالمئة.

وقال متعامل في أبوظبي طلب عدم نشر اسمه "في السنوات الخمس أو الست الماضية ترى انتعاشا في الأسهم الاماراتية من منتصف رمضان ويستمر لمدة شهر بعد العيد."

وأضاف "هذا العام نشهد الشيء نفسه لكن بسبب تطورات خفض التصنيف الائتماني الأمريكي ومشاكل الديون الأوروبية فإن موجة الصعود الرمضانية ستكون أضعف لكنني اعتقد أنه سيكون هناك صعود في رمضان."

واضاف أن أسهم الشركات الكبيرة وذات احجام التداول الكبيرة ستقود موجة الصعود.