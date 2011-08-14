الاسهم المصرية ترتفع وسط قيم تداولات هزيلة

1130 جمت - أنهت الأسهم المصرية تعاملات اليوم الأحد على ارتفاع وسط قيم تداولات متدنية عقب اسبوع عاصف هوى بالمؤشرات المصرية لأدني مستوياتها في عامين ونصف العام.

وبلغت قيم تداولات السوق نحو 217.746 مليون جنيه(36.6 مليون دولار).

وارتفع المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬ بنسبة 0.73 بالمئة إلى 4626 نقطة مقلصا مكاسبه الصباحية التي زادت عن 1.1 بالمئة وربح المؤشر الأوسع نطاقا 1.3 بالمئة ليصل إلى 874.79 نقطة وكسب المؤشر الثانوي 1.5 بالمئة مسجلا 586.5 نقطة مقلصا مكاسبه الصباحية التي زادت عن 2.2 بالمئة رغم استمرار المضاربة على الاسهم الصغيرة.

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار "لا توجد سيولة بالسوق مما قد يضعف استمرار الحركة الصعودية. الاسهم الصغيرة شهدت مضاربات عنيفة اليوم من الأفراد."

وكسبت أسهم بايونيرز القابضة 8.1 بالمئة وراية 6.8 بالمئة واموك 4.8 بالمئة وكابو 3.7 بالمئة وأوراسكوم للانشاء 1.4 بالمئة والمصرية للاتصالات 0.7 بالمئة والقلعة 0.24 بالمئة.

وهبطت اسهم سوديك 4.6 بالمئة والنعيم القابضة 3.23 بالمئة وعامر جروب 2.5 بالمئة وهيرميس 1.6 بالمئة وموبينيل 1.2 بالمئة.

وقال عادل "اتوقع استمرار الارتفاعات غدا(الاثنين) ولكن بوتيرة أقل وبترقب حذر لأداء الاسواق العالمية."

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