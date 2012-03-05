نمو ارباح بتروفاك البريطانية 25 في المئة

لندن 5 مارس اذار (رويترز) - حققت شركة بتروفاك البريطانية للخدمات النفطية قفزة في الارباح بنسبة 25 بالمئة في 2011 متجاوزة التوقعات وابدت ثقتها في الفوز بعقود جديدة العام الجاري رغم المنافسة الضارية في سوقها الرئيسية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

واعلنت بتروفاك اليوم الإثنين أن صافي ارباح العام الماضي بالكامل بلغ 539.4 مليون دولار مقارنة مع 433 مليونا في عام 2010. وتعمل بتروفاك في تصميم وتشييد البنية التحتية في قطاع النفط والغاز كما تستثمر مع شركات للطاقة في حقول نفط.

وبناء على كثرة الفرص التي تراها توقعت بتروفاك أن تنمو الأرباح بنسبة 15 في المئة على الاقل العام الجاري في طريقها لبلوغ هدفها بزيادة أرباح 2010 إلى اكثر من المثلين بحلول عام 2015 وهونت من شأن ما وصفته "منافسة شديدة في الكثير من اسواقنا القديمة."

وتقوم الشركة حالية ببناء منشآت غاز ونفط كبرى في تركمانستان وابوظبي والجزائر. وقالت إنها تنوي صرف توزيعات نقدية نهائية بواقع 37.20 سنت للسهم ليصل الاجمالي عن العام الكامل إلى 54.60 سنت بزيادة 24.7 بالمئة عن العام الماضي.