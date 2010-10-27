سابك تقود المؤشر السعودي للهبوط وتوقع ارتفاع السوق

0816 جمت - تراجع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عن أعلى مستوى في خمسة اشهر سجله أمس الثلاثاء ليوقف موجة صعود استمرت اربعة أيام للمؤشر السعودي في حين واصلت أسهم البنوك خسائرها.

وخسر سهم سابك 0.8 في المئة مقلصا مكاسبه إلى 8.9 في المئة منذ أعلنت الشركة تحقيق أرباح أفضل من المتوقع في الربع الثالث.

وحصلت اسهم البتروكيماويات على دعم أيضا من صعود أسعار النفط حيث دفع ضعف الدولار أسعار السلع الأساسية للارتفاع لكن المستثمرين بدأوا الآن جني أرباح مع هبوط اسعار الخام 0.9 في المئة إلى 81.79 دولار للبرميل الساعة 0419 بتوقيت جرينتش.

وقال هشام أبو جامع مدير إدارة الأصول لدى مجموعة بخيت الاستثمارية "الأسواق العالمية ترتفع وسعر النفط عند حوالي 82 دولارا (للبرميل) وأعتقد أن المخاوف في سوقنا تنحسر تدريجيا.

"سيعود المستثمرون إلى السوق لكن لن يحدث الكثير قبل عطلة عيد الأضحى .. ثم سترتفع السوق بشكل حاد عندئذ."

ويتوقع ابو جامع ارتفاع السوق السعودية اثنين إلى خمسة في المئة قبل العطلة حيث من المرجح أن تغلق البورصة أبوابها لنحو عشرة ايام. ومن المتوقع أن يوافق العيد يوم 16 نوفمبر تشرين الثاني تقريبا.

وخسر سهم مجموعة سامبا المالية 0.8 في المئة وبنك الرياض 1.1 في المئة ومصرف الراجحي 0.3 في المئة .

وهبط مؤشر البنوك 0.2 في المئة لترتفع خسائره في أكتوبر تشرين الأول إلى 4.4 في المئة بعدما جاءت النتائج الفصلية للبنوك دون التوقعات بشكل عام.