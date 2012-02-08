البورصة الأردنية تغلق على انخفاض بعد انحسار عمليات شراء أجنبية

1215 جمت - أنهت البورصة الاردنية تعاملاتها على انخفاض بعد انحسار عمليات شراء أجنبية على سهم النبك العربي بعد اعلانه نتائج جيدة وتوزيعات أرباح أغرت على عودة الشراء على السهم القيادي بعد أشهر من التراجع.

وانخفض المؤشر العام لبورصة عمان اليوم الأربعاء 0.19 بالمئة الى 1951.04 نقطة وسط حجم تداول تجاوز ثمانية ملايين دينار.

وقال رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال جواد الخروف إن تراجع السوق اليوم كان "بغياب عمليات الشراء الاجنبي على أسهم قيادية في بورصة عمان."

وتحسنت البورصة أمس الثلاثاء بعد اعلان البنك العربي نتائج أفضل من المتوقع وزيادة في توزيعات الأرباح عزاها متعاملون في السوق الى عمليات شراء مكثفة لمحافظ أجنبية على سهمه.

وقال متعاملون ووسطاء في السوق المالي إنه لا تزال العوامل ذاتها من شح في السيولة وعدم ثقة المؤسسات المستثمرة في بعض الشركات تهيمن على السوق وعطلت اعطاء دفعة لبورصة عمان التي تعاني من هيمنة عمليات مضاربة على معظم التداول.

الا أن بعض الاسهم الريادية شهدت خلال الشهر الحالي عمليات شراء محدودة من مضاربين يعولون على زيادة توزيعات أرباح.

وأضاف الخروف "على مستوى الاستثمار المحلي في بورصة عمان فإن مشاكل شح السيولة وعزوف المستثمرين ما تزال مسيطرة."