أرابتك الإماراتية تعود للربحية وتؤجل إصدار حقوق

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من برافين مينون

دبي 9 مارس اذار (رويترز) - عادت شركة أرابتك للمقاولات ومقرها دبي إلى الربحية في الربع الأخير من العام الماضي وأرجأت خططا لإصدار حقوق وسندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 150 مليون دولار نظرا للأوضاع غير المواتية في السوق.

وبحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش صعدت أسهم أرابتك أكبر شركة بناء في الإمارات العربية المتحدة من حيث القيمة السوقية 7.9 بالمئة إلى 1.36 درهم في حين كان مؤشر سوق دبي مرتفعا 1.9 بالمئة.

كانت أرابتك تعتزم القيام باصدار حقوق حجمه 398.67 مليون سهم.

وقال جاد عباس المحلل العقاري في المجموعة المالية-هيرميس "هذا هو التحرك الصحيح بدلا من المضي قدما في الاصدار بينما الاقبال على المخاطرة متدن ولاسيما بين المستثمرين الأجانب."

ودفعت اضطرابات أطاحت بزعيمي تونس ومصر وأوقدت شرارة انتفاضة في ليبيا المستثمرين الأجانب إلى سحب أموال من الأسواق الخليجية تخوفا من تأثرها.

وقال عباس "لا تحتاج أرابتك المال بشكل ملح ويمكنها الانتظار لحين تحسن المناخ السياسي وأوضاع السوق عموما."