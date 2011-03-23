موانئ دبي في طريقها للادراج في لندن ونمو أرباحها في 2010 .

(لاضافة تفاصيل)

من برافين مينون وشاهين باشا

دبي 23 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة موانئ دبي العالمية إنها في طريقها للادراج في بورصة لندن هذا العام بعدما كشفت عن نمو أرباحها السنوية 35 بالمئة في 2010.

وأضافت الشركة والتي تعتبر أحد الأصول عالية الربحية لمجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون اليوم الأربعاء أنها قدمت نتائجها السنوية إلى بورصة لندن والتي ستتخذ قرارها بشأن الادراج قريبا.

وقال محمد شرف الرئيس التنفيذي للصحفيين في مؤتمر بالهاتف "نحن في طريقنا للادراج في لندن ... قدمنا نتائج 2010 إلى البورصة ويتوقف الأمر الآن على سير العملية في لندن. نأمل في اتمام ذلك في أقرب فرصة."

ورفض شرف تحديد تاريخ نهائي للادراج رغم أنه كان قد قال في وقت سابق إن موانئ دبي العالمية تعتزم ادراج أسهمها في لندن في الربع الثاني من 2011.

واعلنت الشركة توزيعات نقدية بواقع 0.86 سنت للسهم ما دفع أسهمها للارتفاع لأعلى مستوى في خمسة أسابيع في مستهل التداول قبل ان تنخفض 1.3 بالمئة بحلول الساعة 0700 بتوقيت جرينتش.

وارتفعت الأرباح الصافية لشركة تشغيل الموانئ 35 بالمئة إلى 450 مليون دولار في 2010 مع نمو احجام الشحن مقارنة مع ارباح قدرها 333 مليونا في 2009. وزادت احجام الشحن 14 بالمئة العام الماضي.