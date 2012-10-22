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صعود أرباح الإمارات دبي الوطني في الربع/3 مع تراجع المخصصات

Mon Oct 22, 2012 6:06am GMT
 
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دبي 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين إن صافي ربح الربع الثالث من العام ارتفع لأكثر من ثلاثة أمثاله بفضل انخفاض المخصصات لتفوق النتائج توقعات المحللين.

وحقق البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ربحا صافيا بلغ 640 مليون درهم (174.2 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 175 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي حسبما ذكر البنك في بيان.

كان متوسط توقعات أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 514.4 مليون درهم.

وبلغت مخصصات القروض الرديئة 1.01 مليار درهم في الربع الثالث بانخفاض 36 بالمئة من 1.57 مليار درهم جنبها البنك في الفترة المقابلة من 2011. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 