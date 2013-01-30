الإمارات دبي الوطني يقترح توزيعات نقدية بنسبة 25% عن 2012
دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة عن 2012.
ويعادل ذلك 0.25 درهم (0.07 دولار) للسهم ويشكل زيادة خمسة بالمئة عن توزيعات 2011.
ومن المقرر أن يعلن البنك نتائج أعماله في الربع الأخير و2012 بأكمله غدا الخميس.
(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي) (إعداد محمود عبد الجواد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
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