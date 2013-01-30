الإمارات دبي الوطني يقترح توزيعات نقدية بنسبة 25% عن 2012

دبي 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي في بيان للبورصة اليوم الأربعاء إنه يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 25 بالمئة عن 2012.