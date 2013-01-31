مقدمة 1-انخفاض صافي ربح إعمار العقارية 28% في الربع/4

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دبي 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت إعمار العقارية أكبر شركة للتطوير العقاري في دبي اليوم الخميس أن أرباحها الصافية في الربع الأخير من العام الماضي تراجعت بنسبة 28 بالمئة وهو ما جاء دون توقعات المحللين مع ارتفاع نفقات الشركة بسبب استئناف مشروعات متوقفة في الإمارة.

وحققت إعمار التي شيدت برج خليفة أطول برج في العالم أرباحا فصلية قدرها 512 مليون درهم (139.39 مليون دولار) مقارنة مع 716.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق.

وكان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن تبلغ الأرباح الفصلية للشركة في المتوسط 546.25 مليون درهم.

وساعد انتعاش تدريجي في السوق العقارية في دبي - بدعم من عودة المضاربين - شركة إعمار على استئناف بعض المشروعات التي علقتها بعد الأزمة العقارية في الإمارة عام 2009 وتجديد خططها للنمو الخارجي.

واستفادت أسهمها من انتعاش السوق العقارية إذ ارتفعت 30 بالمئة منذ بداية العام وتضاعفت قيمتها إلى مثليها في العام الماضي.

وقال محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار "استفادت إعمار من النهضة الكبيرة التي تشهدها المدينة من خلال الاستثمار في تطوير مشاريع فاخرة وتعزيز أدائنا في قطاعي مراكز التسوق والضيافة."

وقالت إعمار في بيان إلى البورصة إن الإيرادات الفصلية بلغت 2.7 مليار درهم بزيادة 20 بالمئة من 2.2 مليار درهم في الفترة المقابلة من 2011.