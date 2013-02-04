ملخص-ارتفاع صافي ربح الدار الإماراتية لمثليه في 2012

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - الدار العقارية:

* تقول في بيان إنها ستوزع ستة فلوس للسهم عن نتائج 2012.

* صافي الربح 1.3 مليار درهم في 2012 مقابل 642.5 مليون درهم في العام السابق.

* مخصصات انخفاض القيمة 936.1 مليون درهم في 2012 مقابل 2.5 مليار درهم في العام السابق.

* الإيرادات 11.4 مليار درهم في 2012 مقابل 6.7 مليار درهم.