بيان: نمو صافي ربح أرامكس الإماراتية 15% في 2012

دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - أعلنت أرامكس لنقل الطرود ومقرها في دبي اليوم الاثنين عن زيادة نسبتها 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وقالت أرامكس في بيان إنها حققت ربحا بلغ 65.7 مليون درهم (17.9 مليون دولار) للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 57.2 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وقال حسين هاشم الرئيس التنفيذي لأرامكس إنه يتوخى الحذر بشأن 2013 نظرا لعدم الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال افريقيا وعدم التيقن في الاقتصاد العالمي.