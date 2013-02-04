مقدمة 1-أرامكس تتطلع لمزيد من الاستحواذ وأرباحها تنمو 15% في الربع/4

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دبي 4 فبراير شباط (رويترز) - قالت أرامكس لنقل الطرود ومقرها في دبي اليوم الاثنين إنها ستسعى لمزيد من عمليات الاستحواذ في آسيا وافريقيا وأعلنت عن زيادة نسبتها 15 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وظلت أرامكس متمسكة بتوقعات متحفظة لهذا العام بسبب استمرار الاضطرابات في منطقة الشرق الأوسط حيث سوقها الرئيسية.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت ربحا بلغ 65.7 مليون درهم (17.9 مليون دولار) للأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 57.2 مليون درهم في الفترة ذاتها قبل عام.

وارتفعت الإيرادات 20 بالمئة إلى 814 مليون درهم في الربع الأخير من 681 مليون درهم في الفترة المقابلة.

وقالت أرامكس إن الأرباح الفصلية تعززت بأرباح قوية في منطقة الخليج السوق الرئيسية للشركة بالإضافة إلى جنوب شرق آسيا.

واضطرت أرامكس - إحدى الشركات المفضلة لدى مديري الصناديق الإقليمية - لتعليق عملياتها في مصر خلال الانتفاضة التي اندلعت عام 2011. وتعمل الشركة في مناطق أخرى شملتها الاضطرابات مثل ليبيا وسوريا.

وتعمل الشركة على التوسع في الشرق الأوسط وافريقيا وقد اشترت بيركو إكسبرس الجنوب افريقية بالإضافة إلى شركتين كينيتين هما وان وورلد كوريير وإن تايم كورييرز العام الماضي.