مقدمة 1-ارتفاع أرباح بنك الاتحاد الوطني الإماراتي في الربع/4

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دبي 6 فبراير شباط (رويترز) - ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك الاتحاد الوطني الإماراتي - رابع أكبر بنك في أبوظبي من حيث القيمة السوقية - 8.6 بالمئة حسبما أعلن اليوم الأربعاء مدعومة بزيادة دخل الفائدة ودخل التمويل الإسلامي.

وقال البنك إن صافي الربح بلغ 136 مليون درهم (37.03 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 125 مليونا في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع سته محللين في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي أن يبلغ متوسط الأرباح الصافية 277.65 مليون درهم.

ونزل سهم البنك 6.6 بالمئة في بورصة أبوظبي.

وبلغت الأرباح عن عام كامل 1.6 مليار درهم مقارنة مع 1.5 مليار في 2011.

وسجلت مخصصات الربع الأخير 352 مليون درهم مقابل 292 مليون درهم في نفس الفترة قبل العام.

وحقق البنك -‭ ‬الذي تمتلك فيه حكومة أبوظبي نسبة 50 بالمئة‭ ‬- إيرادات بلغت 3.09 مليار درهم في 2012 مقارنة مع 2.83 مليار درهم في 2011.