انخفاض خسائر شعاع كابيتال الإماراتية في الربع/4

دبي 10 فبراير شباط (رويترز) - قال شعاع كابيتال بنك الاستثمار الإماراتي الذي تأثر سلبا بشدة من جراء الأزمة المالية العالمية اليوم الأحد إن صافي خسائر الربع الأخير من العام الماضي تقلص مع قيام الشركة بخفض التكاليف والتخارج من أصول غير أساسية وسط تحول في الاستراتيجية.

وقالت شعاع التي استغنت عن ثلث موظفيها منذ 2011 وخفضت تكاليف التشغيل إنها منيت بخسارة فصلية صافية بلغت 20.7 مليون درهم (5.64 مليون دولار) مقارنة مع 111.9 مليون درهم قبل عام.

وشعاع من أكبر بنوك الاستثمار في العالم العربي وكان ينظر إليه ذات يوم كرمز لفرص القطاع في المنطقة لكنه يعاني شأنه شأن شركات استثمار إقليمية أخرى بعد انحدار قيمة محفظة استثماراته.

وعينت الشركة كولين ماكدونالد المصرفي السابق في ايه.بي.ان أمرو رئيسا تنفيذيا في ابريل نيسان وهي تعول على نشاط الإقراض في إطار خطة إصلاح يقودها رئيس مجلس الإدارة الشيخ مكتوم بن حشر آل مكتوم وهو عضو بالأسرة الحاكمة في دبي.