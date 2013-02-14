مقدمة 1-أرباح دريك اند سكل في الربع/4 تفوق التوقعات

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دبي 14 فبراير شباط (رويترز) - سجلت شركة دريك اند سكل انترناشونال للمقاولات اليوم الخميس نموا في أرباح الربع الأخير من العام الماضي مع تسارع وتيرة مشروعاتها في السعودية.

وقالت الشركة - التي اشترى جولدمان ساكس ضمانات فيها بقيمة 40 مليون دولار - في بيان على الموقع الالكتروني لسوق دبي إنها حققت أرباحا صافية قدرها 46 مليون درهم (12.5 مليون دولار) في الربع الأخير.

وأبلغ متحدث رويترز بعد إعلان النتائج أن هذا يقارن مع أرباح صافية قدرها 42 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2011.

وتجاوزت الأرباح توقعات أربعة محللين كانوا يتوقعون في المتوسط 17.5 مليون درهم.

وبلغت إيرادات الربع الأخير 1.2 مليار درهم.

وتعمل دريك اند سكل - التي تتخصص في الأعمال الميكانيكية والكهربائية والصحية - على التوسع تدريجيا خارج دبي بعد تباطؤ القطاع العقاري بالإمارة الذي كان مزدهرا قبل ذلك.

وعزت الشركة نمو أرباحها في الربع الأخير إلى تقدم أعمالها في مشروعات مدنية في أنحاء السعودية إحدى الأسواق الرئيسية للشركة.