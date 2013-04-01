مقدمة 1-أرباح وحدة لدبي القابضة تقفز في 2012 مع تراجع المخصصات

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دبي أول أبريل نيسان (رويترز) - قالت دبي القابضة للعمليات التجارية وهي وحدة رئيسية لدبي القابضة إن صافي أرباحها في العام الماضي ارتفع لستة أمثاله بفضل خفض التكاليف وتعافي السوق العقارية في الإمارة.

وأفادت الشركة اليوم الإثنين في بيان لبورصة ناسداك دبي حيث يجري تداول سنداتها إن صافي الربح بلغ 1.2 مليار درهم (326.71 مليون دولار) في 2012 مقارنة مع 204 ملايين درهم في 2011.

وتابعت الشركة أن مخصصات انخفاض القيمة هبطت إلى سبعة ملايين درهم فقط في 2012 مقابل 2.4 مليار قبل عام. وكانت الشركة جنبت مليارات الدولارات مقابل انخفاض قيمة مشروعات عقارية منذ أزمة دين الشركات في دبي في عام 2009.

وارتفعت إيرادات دبي القابضة للعمليات التجارية الوحدة الرئيسية لدبي القابضة 3.8 بالمئة في 2012 إلى 9.2 مليار درهم.

وقال الرئيس التنفيذي أحمد بن بيات في بيان "مع تحسن البيئة الاقتصادية لاسيما في دبي ...عملنا بجد على صعيد جميع الانشطة لزيادة الإيرادات وتحسين التشغيل."

وساهم دور دبي كمركز للسياحة والأعمال في تعافي اقتصادها وكذلك موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وافريقيا وآسيا كما ساعدت زيادة مبيعات المساكن على دعم السوق العقارية.

واعلنت الشركة إن زيادة الإيرادات من المبيعات العقارية والايجارات واشغال الفنادق ساهمت في زيادة صافي الربح.