صافي ربح نخيل الإماراتية يزيد 36% في الربع/1

دبي 17 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت نخيل العقارية اليوم الأربعاء تحقيق زيادة 36 بالمئة في صافي ربح الربع الأول من العام مدعومة بتسليم وحدات متأخرة.

وقالت الشركة العقارية المملوكة لحكومة دبي في بيان بالبريد الإلكتروني إنها حققت ربحا قدره 491 مليون درهم (133.4 مليون دولار) في الربع الأول مقارنة مع ربح بلغ 362 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2012.

وبلغت إيرادات الربع الأول 2.2 مليار درهم بزيادة 62 بالمئة على أساس سنوي.