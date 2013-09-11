مسؤول: توقع نمو صافي ربح بنوك الإمارات 20% في 2013

دبي 11 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رئيس اتحاد مصارف الإمارات اليوم الأربعاء إن من المتوقع أن تحقق البنوك التجارية العاملة في الإمارات العربية المتحدة نموا نسبته 20 بالمئة في صافي الربح لعام 2013.

كانت بنوك إماراتية مثل الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الوطني قد حققت نتائج قوية في الربع الثاني من العام بفضل التعافي الاقتصادي في قطاعات مهمة ولاسيما العقارات وانخفاض المخصصات بالتزامن مع تجاوز مشاكل ديون الكيانات شبه الحكومية لدبي.

وأبلغ عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد المصارف والرئيس التنفيذي لبنك المشرق الذي مقره دبي الصحفيين "استطاعت البنوك هنا (في الإمارات) تجاوز الأوضاع العالمية والإقليمية الصعبة. نتوقع أن تحقق البنوك نموا 20 بالمئة في صافي الربح في 2013."