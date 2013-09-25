مقدمة 1-الاتحاد العقارية تسعى لنيل الموافقة على رفع سقف الملكية الأجنبية

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دبي 25 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال خالد بن كلبان رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية اليوم الأربعاء إن الشركة التي مقرها دبي ستسعى لنيل موافقة مجلس الإدارة على رفع سقف الملكية الأجنبية.

والخطوة جزء من اتجاه أوسع بين الشركات في الإمارات وقطر لمراجعة سقف الملكية الاجنبية المنخفض في اغلب الاحوال قبيل الادراج على مؤشر ام.اس.سي.اي للأسواق الناشئة في مايو أيار.

وقال بن كلبان للصحفيين خلال لقاء إعلامي في دبي إن الشركة تدرس الحد الذي يمكن رفع نسبة الملكية الاجنبية إليه وستقدم التوصية لمجلس الإدارة في ديسمير كانون الأول.

والسقف الحالي 15 بالمئة ويقبل المستثمرون الافراد على شراء السهم المدرج في سوق دبي المالي.

وانخفض السهم أربعة بالمئة بحلول الساعة 0840 بتوقيت جرينتش ليقلص مكاسبه منذ بداية العام إلى 118.7 بالمئة والتي حققها مستفيدا من صعود كبير في بورصة دبي وتجدد الثقة في القطاع العقاري الذي يتعافي من أزمة 2009.

وفي الاسبوع الماضي قال بنك المشرق إنه سيسمح بتملك الاجانب حصة تصل إلى 20 بالمئة من أسهم البنك. وفي يونيو حزيران أعلنت بورصة قطر أن البنك التجاري القطري ومصرف قطر الإسلامي سيرفعان سقف الملكية الأجنبية إلى 25 بالمئة في غضون تسعة أشهر.

في يونيو حزيران أعلنت ام.اس.سي.اي لمؤشرات الأسواق أنها سترفع تصنيف قطر والإمارات إلى سوق ناشئة وهي خطوة طال انتظارها من شأنها أن تجتذب أموالا جديدة للبورصتين.