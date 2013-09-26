أرباح مبادلة الإماراتية ترتفع 10.4% في النصف/1 بفضل الاستثمارات المالية

أبوظبي 26 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة مبادلة للتنمية وهي صندوق استثمار مملوك لإمارة أبوظبي اليوم الخميس نمو أرباح النصف الأول من العام 10.4 بالمئة بفضل أرباح الاستثمارات المالية.

وقالت مبادلة التي تعمل على تطوير الاقتصاد المحلي والتي تمتلك حصصا في جنرال اليكتريك وشركة كارلايل للاستثمار المباشر إن الأرباح العائدة على المساهمين في النصف الأول من العام بلغت 1.1 مليار درهم (299.5 مليون دولار) مقارنة مع 984.7 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلافا لصناديق سيادية أخرى في المنطقة مثل جهاز أبوظبي للاستثمار أو جهاز قطر للاستثمار فإن الهدف الرئيسي لمبادلة هو تنفيذ استثمارات تساعد على تطوير الاقتصاد المحلي وهي مسألة اكتسبت أهمية كبيرة في أعقاب انتفاضات الربيع العربي.

ويملك الصندوق استثمارات في قطاعات أشباه الموصلات والنفط والغاز والعقارات وصناعات الطيران والدفاع وغيرها.

وقالت مبادلة إن صافي الدخل من الاستثمارات المالية في النصف الأول من العام بلغ 1.3 مليار درهم مقارنة مع خسارة قدرها 771.6 مليون درهم في الأشهر الستة الأولى من 2012.

وقالت الشركة إن الدخل التشغيلي انخفض كثيرا ليصل إلى 614 مليون درهم من 2.3 مليار درهم بسبب زيادة الإنفاق المرتبط بالاستثمار لاسيما للبحث والتطوير.

وانخفضت إيرادات النصف الأول إلى 14.8 مليار درهم من 16.1 مليار دره. وعزت الشركة ذلك إلى أن إيرادات الفترة المقابلة من العام الماضي تضمنت إيرادات استثنائية من صناعة أشباه الموصلات وإلى انخفاض إيرادات النفط والغاز.

وزاد إجمالي أصول مبادلة -غير المدرجة في البورصة- قليلا إلى 204 مليارات درهم حتى 30 يونيو حزيران 2013 من 202.2 مليار درهم في نهاية ديسمبر كانون الأول 2012.

ومبادلة واحدة من شركات قليلة تحت سيطرة الدولة تنشر نتائجها. وتملك الشركة أيضا حصصا في شركات محلية مثل الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) وشركة الدار العقارية.

(الدولار = 3.6730 درهم إماراتي)