صافي ربح بنك أبوظبي التجاري يقفز 47% في الربع/3
دبي 23 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك أبوظبي التجاري أن صافي ربحه ارتفع 47 بالمئة في الربع الثالث متجاوزا توقعات المحللين بفضل زيادة صافي دخل الفائدة وانخفاض المخصصات.
وذكر البنك في بيان للبورصة اليوم الأربعاء أن صافي الربح بلغ 920 مليون درهم (251 مليون دولار) في الربع الثالث ارتفاعا من 626 مليونا قبل عام.
وتوقع سبعة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يسجل البنك 772 مليون درهم ربحا صافيا في الربع الثالث. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم هيكل)
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