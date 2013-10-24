مقدمة 2-بنك الإمارات دبي الوطني يسجل أرباحا فصلية دون المتوقع بسبب المخصصات

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من ديفيد فرنش

دبي 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك دبي اليوم الخميس إن صافي ربح الربع الثالث ارتفع 21 بالمئة لكنه جاء دون توقعات المحللين بسبب زيادة كبيرة في المخصصات.

وذكر البنك المملوك بنسبة 55.6 بالمئة لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في بيان أن صافي الأرباح بلغ 775 مليون درهم (211 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 640 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكان متوسط توقعات ستة محللين في استطلاع أجرته رويترز بلغ 937.5 مليون درهم.

وجاءت أرباح الربع الثالث مدعومة بزيادة 30 بالمئة على أساس سنوي في صافي الدخل من الفائدة الذي ارتفع إلى 2.25 مليار درهم بفضل زيادة القروض وتحسن صافي هامش الفائدة.

ورغم ذلك تأثر أداء البنك في الربع الثالث بزيادة مخصصات انخفاض القيمة 50 بالمئة إلى 1.52 مليار درهم من 1.01 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

واستفاد بنك الإمارات دبي الوطني الذي استكمل شراء الأصول المصرية لبنك بي.إن.بي باريبا في يونيو حزيران من تحسن المناخ الاقتصادي في دبي في الأشهر الماضية إذ أن انتعاش النشاط العقاري ساعد على نشر الثقة في الاقتصاد بوجه عام.